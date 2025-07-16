15 Temmuz Anma Etkinliği Cape Town'da

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin yasama başkenti Cape Town'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Yonca Sunel'in ev sahipliğinde başkonsoloslukta düzenlenen etkinliğe, Türk kurumlarının temsilcileri, Güney Afrika'daki Türk vatandaşları ve Güney Afrikalı konuklar da katıldı.

Program, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Başkonsolos Sunel, buradaki konuşmasında, darbe girişiminde yaşamını yitiren tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı, birlik ve beraberliği korumanın önemine işaret etti.

Programın ardından Sunel ve beraberindekiler Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin Tana Baru Mezarlığı'ndaki "15 Temmuz Şehitleri Anı Bahçesi"ni ziyaret ederek, darbe girişiminde yaşamını yitirenleri dualarla andı.