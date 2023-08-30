Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğince düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş ve Askeri Ataşe Albay Ömür Çelik'in ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen etkinliğe, çeşitli ülkelerden çok sayıda askeri ateşe ve diplomat katıldı.

Türk ve Güney Afrika milli marşlarının okunduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı aktarıldı.

Büyükelçi Kandaş, burada yaptığı konuşmada, Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden olan bu zaferin Türk ordusu ve Türk milletinin sonsuz fedakarlığıyla kazanıldığını belirterek, "Bu vesileyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve milleti için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize en içten saygılarımı sunuyorum." dedi.

Resepsiyonda davetlilere Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.