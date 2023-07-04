Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın koruma polisi ekibi hakkında soruşturma açıldı

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin koruma polisi ekibi hakkında, Johannesburg kentinde bir otoyolda sivillere orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. Olayın videosu sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin koruma polisi ekibi hakkında, Johannesburg kentinde bir otoyolda sivillere orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığından yapılan açıklamada, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un kuzeyindeki N1 otoyolunda 2 sivilin, Mashatile'nin koruma ekibi tarafından darp edildiği vakaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Mashatile'nin olay sırasında orada olmadığı ve silahsız sivillere karşı her türlü şiddetin kınandığı kaydedildi.

Polisten yapılan açıklamada da olaya karıştıkları tespit edilen 8 polis memurunun ifadelerinin alındığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın videosu sosyal medyada tepkilere neden olmuştu

Hafta sonu meydana gelen olayda 2 sivilin en az 2 polis tarafından darp edildiğine ilişkin görüntüler, sosyal medyada geniş çaplı tepkilere neden olmuştu.

Olay, ülkeyi 1948-1994 yıllarında yöneten beyaz ırkçı apartheid polisinin uygulamalarına benzetilmişti.

Öte yandan, geçen yıl 27 binden fazla kişinin cinayet sonucu hayatını kaybettiği ülkede, kolluk kuvvetleri suçla mücadelede etkisiz kalmakla eleştiriliyor.