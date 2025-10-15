Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, Türkiye ile ilişkilerinin güçlendirilmesinin kendileri için bir değer olduğunu belirterek, " Güney Afrika, Türkiye'deki stratejik ortaklığımıza çok değer veriyor. Bu ortaklık da bölgesel işbirliği açısından fırsatlar yaratıyor." dedi.

Mashatile, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kendisine ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Mashatile, iki ülke arasındaki ortaklık ruhunun, ikili ilişkilerin farkını şekillendirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Mashatile, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin demokratik seçimlerle iktidara gelmiş ilk siyahi Cumhurbaşkanı Nelson Mandela'nın, bağımsızlık ve adalet anlamında büyük mücadele verdiğini, demokrasi, insan hakları ve aynı zamanda ulusal birliğin küresel çapta sağlanmasına büyük katkıları olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Güney Afrika arasında bir dizi anlaşma imzalanmasından memnun olduğunu dile getiren Mashatile, savunma alanında bazı teknik meselelerin olduğunu, bunların da gelecek aylarda nihayete kavuşacağını belirtti.

Mashatile, G20 Zirvesi'nin ülkesinin ev sahipliğinde kasımda düzenleneceğini anımsatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu zirveye katılacak olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

İkili ilişkilere yönelik Mashatile, "Güney Afrika, Türkiye'deki stratejik ortaklığımıza çok değer veriyor. Bu ortaklık bölgesel işbirliği açısından fırsatlar yaratıyor." ifadesini kullandı.

Güney Afrika, Türkiye'nin UAD'ye katkılarından dolayı müteşekkir

Mashatile, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, Gazze'de ateşkes anlaşmasının faydalı olacağını umduklarını kaydetti.

Türkiye'nin, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı davaya katkılarından dolayı teşekkür eden Mashatile, "Burada (Gazze'de) adil ve kalıcı bir barışın sağlanması sadece uluslararası yasal çerçevelere uyum yoluyla ve insan haklarına saygı yoluyla gerçekleşebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Mashatile, Madagaskar'daki son siyasi meselelere ilişkin de Güney Afrika'nın burada siyasi diyaloğun ve anayasal sistemin tüm paydaşlar tarafından tesis edilmesi konusunda adımlar attığını ifade etti.

Daha iyi ve adil bir dünya düzeni oluşturulması konusundaki taahhütlerinin altını çizen Mashatile, Güney Afrika olarak Türkiye ile ilişkilerinin güçlendirilmesinin kendileri için bir değer olduğunu söyledi.

Güney Afrika, Türkiye ile ikili ilişkileri derinleştirmede kararlı

Mashatile, iki bölge arasında da işbirliğinin artacağını temenni ettiklerini belirterek, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) ve Türkiye ile yakından ilişki kurmanın kendileri için önemli fırsatlar anlamına geldiğini ifade etti.

İkili Ulusal Komisyon Mekanizması kapsamında çeşitli alanlarda işbirliğini gözden geçirdiklerini ve yeni fırsatlar belirlediklerini kaydeden Mashatile, aynı zamanda bölgesel ve küresel kalkınma adına bakış açıları paylaştıklarını söyledi.

Mashatile, "Bu istişareler bizlerin stratejik işbirliğini artırma konusundaki taahhütlerimizi gösteriyor. Bu ilerlemeler de uluslarımız açısından faydalı olacak." ifadelerine yer verdi.

Dördüncü bakanlar düzeyindeki ortak ekonomik ve ticaret komisyonuna katılma konusunda istekli olduklarını vurgulayan Mashatile, bu komisyonun iki ülke arasındaki ortaklığı daha da güçlendireceğini belirtti.

Mashatile, imzalanan mutabakat zaptlarının tarihi bir anı işaret ettiğini belirterek, "Bu dönüm noktası sadece iki ülkemiz için değil, aynı zamanda küresel topluluğumuzun bir ürünü olarak da büyük önem taşımaktadır." dedi.

Mashatile ayrıca, Güney Afrika'nın, Türkiye ile egemenlik, karşılıklı yarar, barış, sürdürülebilir kalkınma ve ortak vizyon gibi temellere dayanan ilişkileri derinleştirmeye kararlı olduklarını kaydetti.