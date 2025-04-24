Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesini ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ukrayna'daki savaşa ilişkin son gelişmeleri görüştü.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, yürütme başkenti Pretorya'daki hükümet merkezi Union Buildings'te Zelenskiy ile bir araya geldi.

Ukrayna krizindeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Güney Afrika-Ukrayna ilişkileri de değerlendirildi.

Ramaphosa ve Zelenskiy, İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cyril Ramaphosa, Güney Afrika'yı ziyaret eden ilk Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, Ukrayna'nın Afrika ile ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar attığını kaydetti.

Güney Afrika'nın Ukrayna'da devam eden çatışmalardan ve sivil kayıplarından endişe duyduğunu belirten Ramaphosa, "Tarihimizin bize öğrettiği bir şey varsa o da diplomasi ve diyaloğun her türlü silahtan daha güçlü olduğudur. Güney Afrika'nın Afrika Barış Girişimi'ne ve daha sonra Ukrayna'nın Barış Formülü'ne katılımını şekillendiren anlayış da budur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün Ukrayna'daki barış sürecine ilişkin telefon görüşmesi yaptıklarını söyleyen Ramaphosa, "İkimiz de daha fazla ölüm ve yıkımı önlemek için savaşın en kısa sürede sona erdirilmesi gerektiği konusunda hemfikirdik. Başkan Trump ile Ukrayna meselesini ve Güney Afrika ile ABD arasındaki ilişkileri ele almak için yakında bir araya gelmeyi kabul ettik." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, ayrıca hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü için birlikte çalışma taahhüdünde bulunduklarını hatırlatarak, Güney Afrika'nın sürdürülebilir ve kapsamlı bir barış için tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.

Zelenskiy: "Her şey Rusya'nın isteğine bağlı"

Zelenskiy de Güney Afrika'nın Ukrayna'ya gösterdiği saygı ve desteğe minnettar olduklarını belirterek, Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ramaphosa ile kayıtsız şartsız ateşkes konusunda hemfikir olduklarına dikkati çeken Zelenskiy, "Kendisine her şeyin Rusya'nın isteğine bağlı olduğunu söyledim. Ateşkes kararının alınması ve Rus ordusuna gerekli emirlerin verilmesi gereken yer Moskova'dır." dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği yoğun saldırılar nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne düzenlediği ziyaretini yarıda kesme kararı aldıklarını belirtti.???????