Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Ugandalı mevkidaşı Museveni ile görüştü

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesini ziyaret eden Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile bir araya geldi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ülkesini ziyaret eden Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile bir araya geldi.

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'daki Union Buildings'te gerçekleşen görüşmede, Ramaphosa ve Museveni ikili işbirliği ve ilişkileri geliştirme olanakları ile kıtasal güvenlik meselelerini ele aldı.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında sanayiden finansa, turizm, bilgi ve iletişim teknolojilerine birçok alanda iş birliğine yönelik mutabakat zaptları imzalandı.

Ramaphosa, görüşmenin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, Museveni'nin ziyaretinin iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirdiğine işaret ederek "Bu ilişkileri derinleştirerek halkımızın yaşamını iyileştirmeyi, yoksulluğun, işsizliğin ve eşitsizliğin üstesinden gelmek için mücadeleyi sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Museveni de Uganda ve Güney Afrika'nın, başta Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere kıtadaki güvenlik meselelerinin çözümü için birlikte kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini ifade etti.