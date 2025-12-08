Güney Afrika, Trump'ın "beyaz çiftçilere soykırım" iddiasını egemenliğine tehdit sayıyor

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "beyaz çiftçilere yönelik soykırım" yapıldığı iddialarının, ülkenin egemenliğini, uluslararası ilişkilerini ve ulusal güvenliğini etkilediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, partisi Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) 5. Ulusal Genel Konseyi'nin açılışında konuştu.

Ülkede beyaz azınlığa yönelik zulüm ve soykırım yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirten Ramaphosa, bu iddiaları çürütmek için küresel çapta bir kampanya başlatılması çağrısında bulundu.

Ramaphosa, Güney Afrika'da bazı kesimlerin ırksal üstünlük kavramına bağlı kaldığına ve ırksal ayrıcalık aradığına değinerek, bu kesimlerin beyaz Afrikaner halkının zulüm gördüğüne dair asılsız iddialarla, sözde "beyaz mağduriyeti" yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

ABD yönetiminin soykırım iddialarının Güney Afrika üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çeken Ramaphosa, "Bu asılsız iddiaların egemenliğimiz, uluslararası ilişkilerimiz ve ulusal güvenliğimiz açısından gerçek sonuçları var." dedi.

Ramaphosa, her şeye rağmen Washington yönetimi ile diyalog çabalarını sürdürdüklerini belirtti.

Güney Afrika, İsrail'in ateşkes anlaşması ihlalinden kaygılı

Ramaphosa, konuşmasında Güney Afrika'nın Filistin politikasında da değinerek, Filistinliler için kendi kaderini tayin hakkının sağlanmaması halinde bölgede barışın mümkün olmayacağını söyledi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam etmesinden kaygı duyduklarını vurgulayan Ramaphosa, "Ülkemiz Gazze'ye ve halkına yönelik saldırıların derhal durdurulması ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması için anlamlı müzakerelerin başlaması çağrısını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın beyazlara soykırım iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların soykırıma uğradığını ve topraklarına el konulduğunu iddia etmişti.

Bu kapsamda, ABD mayıs ayından bu yana "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü veriyor. Washington yönetimi, gelecek yıl kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi planladığını duyurmuştu.

Güney Afrika'nın G20 üyesi olmaması gerektiğini belirtip, zirveye ev sahipliği yapmasını "tam bir rezalet" olarak nitelendiren Trump, 22-23 Kasım'da Johannesburg'da düzenlenen zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde, dönem başkanlığının ABD'ye devredileceği geleneksel devir teslim töreni, bu ülkeden uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.