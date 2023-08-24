Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet...
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve Etiyopya'nın BRICS üyeliğine davet edildiğini açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel