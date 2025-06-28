Güney Afrika Büyükelçiliği'nden Gençlik Günü Etkinliği

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı'nı 'Küresel İlerleme İçin Gençlik' temasıyla düzenlenen bir etkinlikle andı. Büyükelçi Dipuo Letsatsi-Duba, apartheid rejiminin gençlere olan etkilerini anlatarak, gençlere mücadelelerinin sürmesi gerektiği mesajını verdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği, 2025 Gençlik Günü ve Ayı'nı, Ankara'da düzenlenen etkinlikle andı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğince, "Küresel İlerleme İçin Gençlik: Dayanışma İçin Birleşmek, Eşitliği Savunmak, Sürdürülebilirliği Teşvik Etmek" teması ile düzenlenen etkinliğe, Güney Afrika vatandaşları, Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, burada yaptığı konuşmada, apartheid rejiminin Güney Afrikalı çocukları ve gençleri öldürdüğünü, işkence ettiğini, anavatanlarından sürdüğünü belirterek, Güney Afrika özgürleştiğinde bunlardan bazılarının evlerine döndüğünü ancak bazılarının asla dönemediğini dile getirdi.

Büyükelçi, "Bugün G20'deki tek Afrika ülkesi olan Güney Afrika, eşitsiz bir dünyada Afrika kıtasının ve gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını ilerletmek için özverili şekilde çalışmaya devam ediyor." dedi.

Letsatsi-Duba, öte yandan ülkesinin, Afrika Birliği'nin G20 üyeliği için lobi faaliyetleri yürüttüğünü ve G20 Dönem Başkanlığı yaptığını hatırlattı.

"Gençlere mesajım, mücadele henüz bitmedi"

Büyükelçi Letsatsi-Duba, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, etkinliğin ülke tarihi ve takviminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, 16 Haziran 1976'da gençlerin apartheid karşıtı protesto için sokaklara çıktığını ifade etti.

O zamandan beri çok sayıda gencin bu mücadeleye katıldığını anlatan Letsatsi-Duba, gençlerin halkın kurtuluşu için büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Letsatsi-Duba, bu akşamın öneminin, gençlerle 16 Haziran 1976'da neler olduğu hakkında konuşmak ve ayrıca gençlerin mücadelelerini ilerletmek için neler yapabileceklerini duymak olduğunu anlattı.

Büyükelçi, "Gençlere mesajım, özellikle de ülkelerimizden olanlara, mücadelenin henüz bitmediğidir. 1976'da olanlar, sadece ülkemizde değil, tüm dünyada adaletsizlikler için mücadelenin sadece başlangıcıydı." diye konuştu.

Bugün dünyada çok fazla savaş ve adaletsizlik olduğunu vurgulayan Letsatsi-Duba, "Pratik bir örnek Gazze sorunu. Gençler nerede? Evet, elbette, onları üniversitelerde, protestolarda görüyoruz ancak, sadece Güney Afrika'da değil, tüm dünyada, nerede olursa olsun adaletsizlikleri kökünden yok etmek için bir eylem programına ihtiyaçları var. Bu yüzden mesaj, gençlerin her zaman aktif olması gerektiğidir." değerlendirmesini yaptı.

Letsatsi-Duba, G20'nin sadece ekonomi ve kalkınma ile ilgili konularla ilgili değil toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
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