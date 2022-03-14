Güney Afrika, British Airways ortağı Comair'in uçuşlarını süresiz askıya aldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde havacılık otoritesi, İngiliz sivil hava taşımacılığı firması British Airways'le ortaklığı bulunan Comair'in uçuşlarını güvenlik endişeleri nedeniyle süresiz askıya aldığını duyurdu.

Güney Afrika Sivil Havacılık Kurumundan (SACAA) yapılan açıklamada, son aylarda Comair uçuşlarında yaşanan güvenlik aksaklıklarını gerekçe gösterilerek, bu güvenlik endişeleri giderilene kadar firmanın uçuşlarının askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, bu kararın Güney Afrika'nın, otuz yılı aşkın süredir sıfır ölümcül hava yolu kazası sicilinin korunmasını sağlamak amacıyla alındığı belirtilerek, "Havacılık personelimizin ve sivil havacılık hizmetlerinin kullanıcılarının yaşamları her şeyden önemlidir ve hafife alamayacağımız bir sorumluluktur." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Comair'in uçuşlarındaki güvenlik prosedürünü daha detaylı şekilde incelemek için ekip kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

British Airways ile ortaklığı bulunan Güney Afrikalı merkezli Comair firması, iç hat uçuşlarında müşterilerine uygun fiyatlı uçuşlar sağlamasıyla biliniyor.

Öte yandan firma son aylarda uçuşlarında yaşanan teknik arızalarla gündeme geliyor.

Şubat ayında East London kentinden Johannesburg'a gerçekleştirilen ve 111 yolcu taşıyan Comair uçuşunda yaşanan teknik arıza nedeniyle, uçak kalkıştan birkaç dakika sonra zorunlu iniş yapmıştı.