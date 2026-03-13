Güney Afrika: ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının bedelini Afrika halkları ödeyecek

CAPE Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kıtanın enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiğini, bunun bedelini de Afrika halklarının ödeyeceğini söyledi.

Lamola, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ve İran'ın misillemelerinin kıta ülkelerine etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Küresel petrol fiyatlarındaki artışın doğrudan etkisinin ötesinde, gübre maliyetlerindeki artışın gıda fiyatlarını yükselteceği ve birçok ülkede gıda güvenliğini daha da tehlikeye atacağına işaret eden Lamola, "Bir toplum olarak, bundan yara almadan kurtulamayacağız. Kamu maliyemiz muhtemelen daha da büyük bir baskı altına girecek ve bedelini halklarımız ödeyecek." diye konuştu.

Lamola, Körfez ülkelerinin önceliklerinin iç savunma ve güvenlik hususlarına kaymasıyla altyapı, kritik mineraller, enerji ve teknoloji alanlarındaki yurt dışı yatırımlarını yeniden değerlendirebileceklerine dair artan bir endişe olduğunu ifade etti.

Bu durumun bölgedeki yatırım akışları, büyüme beklentileri ve kalkınma finansmanı açısından sonuçlar doğurabileceğini belirten Lamola, "Bölgemiz, zaten ağır bir borç yükü altındayken bu dış şoklarla da karşı karşıya kalıyor." dedi.