Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, Edgar Lungu'nun Cenazesinin Zambiya'ya İadesini Onayladı

CAPE Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun cenazesinin ülkesine iade edilmesine ilişkin mahkeme kararını onayladı.

Güney Afrika devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Pretorya Yüksek Mahkemesinin merhum cumhurbaşkanının cenazesinin ülkesine iade edilmesi kararının temyizi için Lungu'nun ailesi tarafından yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkeme, doğrudan temyiz yoluna başvurulmasına olanak sağlayacak bir durumun bulunmamasını karara gerekçe olarak gösterdi.

Böylece, Lungu'nun cenazesinin resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesi kesinleşmiş oldu.

Zambiya Kabine Sekreteri Patrick Kangwa, yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Merhum Cumhurbaşkanı, makamının statüsüne yaraşan, onurlu bir cenaze törenini hak ediyor." dedi.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasında cenaze töreni anlaşmazlığı

Zambiya'yı 2015-2021 yılları arasında yöneten eski Cumhurbaşkanı Edgar Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.

Zambiya hükümeti, Lungu için resmi bir cenaze töreni düzenlemek istedi. Ancak Lungu'nun ailesi, merhumun vasiyetini gerekçe göstererek bu törene karşı çıktı. Lungu, vasiyetinde en büyük siyasi rakibi ve halefi olan mevcut Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın cenazeye katılmasını istemiyordu.

Aile, Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesine izin vermedi ve Johannesburg'da özel bir cenaze töreni düzenleme kararı aldı.

Bunun üzerine Zambiya hükümeti, bu törenin durdurulması için Güney Afrika'da mahkemeye başvurdu.

Pretorya Yüksek Mahkemesi, hükümet ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreni yapılamayacağına hükmetti.

8 Ağustos'ta görülen duruşmada mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar verdi. Lungu'nun ailesi ise bu kararı temyize götürerek Güney Afrika Anayasa Mahkemesine başvurdu.