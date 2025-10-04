Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, Doğum İznini Ebeveynler Arasında Paylaştırma Kararı Aldı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, cinsiyet eşitliği ilkesine dayanarak, toplam 4 ay 10 günlük ücretli doğum izninin anne ve baba arasında paylaştırılabileceğine karar verdi.

Johannesburg'daki Anayasa Mahkemesi, mevcut yasada kadınlara 4 ay, erkeklere ise yalnızca 10 gün izin verilmesini Anayasa'daki cinsiyet eşitliği ilkesine aykırı buldu.

Gerekçeli kararda, cinsiyete bakılmaksızın tüm ebeveynlerin, bir çocuğun doğumu ya da evlat edinilmesinin ardından iş ve bakım sorumlulukları arasındaki dengeyi belirleme hakkına sahip olması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme kararına göre, mevcut yasada babalara tanınan 10 günlük izin hakkı korunacak ve böylece toplam 4 ay 10 günlük ücretli doğum izni, ebeveynlerin tercihine göre anne ve baba arasında paylaştırılabilecek.

Ayrıca, biyolojik doğumlarda doğuma hazırlık ve doğum sonrası iyileşme süreci dikkate alınarak, bu süre için anneye öncelik tanınmasına karar verildi.

Bununla birlikte ebeveynler arasında izin paylaşımında anlaşmazlık yaşanması durumunda mahkeme, izin günlerinin mümkün olduğunca eşit şekilde bölüşülmesi gerektiğine hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, gerekli yasal düzenlemelerin sağlanması için parlamentoya 36 ay süre tanıdı.

Dava, çocuk bakım sorumluluğunu eşit şekilde paylaşmak isteyen Güney Afrikalı Werner ve Ika van Wyk çifti tarafından bir sivil toplum kuruluşunun desteğiyle 2023 yılında açılmıştı.