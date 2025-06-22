Güney Afrika, ABD'nin İran'daki Saldırılarından Endişeli

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise düzenlediği saldırıdan duyduğu endişeyi dile getirerek, diplomasi çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Güney Afrika hükümeti, ABD'nin İsrail-İran savaşına dahil olmasını büyük bir kaygıyla karşıladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Afrika'nın en içten dileğinin, Başkan Donald Trump'ın kendisinin ve ABD hükümetinin nüfuzunu kullanarak, tarafları anlaşmazlık konularını çözmek için diyalog yolunu izlemeye ikna etmesi olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Güney Afrika; ABD, İsrail ve İran'a, İran'ın uranyum zenginleştirme durumu ve daha geniş nükleer kapasitesinin denetlenip doğrulanması da dahil olmak üzere, ihtilaflı konuların barışçıl çözümünde Birleşmiş Milletler'e (BM) öncülük etmesi için fırsat ve alan tanımaları çağrısında bulunmaktadır."