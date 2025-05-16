Güney Afrika, ABD ile İlişkilerini Yeniden Yapılandırmak İstiyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, hükümeti beyaz azınlığa zulüm ve ırk ayrımcılığı yapmakla itham edip yaptırımlar uygulayan ABD ile ikili ilişkilerini yeniden yapılandırmak istediği bildirildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, 19-22 Mayıs tarihlerinde ABD'ye resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Ramaphosa'nın ziyaret kapsamında 21 Mayıs'ta Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da ikili görüşme yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Ziyaretin, iki ülke arasında son dönemde giderek bozulan ilişkilerin düzeltilmesi açısından önemine işaret edilen açıklamada, "Cumhurbaşkanının ABD ziyareti, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yeniden yapılandırılması için bir platform sağlıyor." ifadesi kullanıldı.

Güney Afrika, ABD ile yeni bir ticaret çerçevesini tartışmaya hazır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya da devlet televizyonu SABC'ye yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın ABD ile yeni bir ticaret çerçevesini tartışmaya hazırlandığını söyledi.

Sözcü Magwenya, ABD'nin, Güney Afrika'yı gümrüksüz ticaret programı Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'ndan (AGOA) çıkarması ihtimaline ilişkin, "Ticaret sepetimiz tamamen AGOA'ya bağlı değil. Açıkçası, katılımımızın genişleyerek devam etmesini isteğimiz bir program. Ancak tamamen AGOA'ya bağlı değiliz veya ticaret yumurtalarımız tamamen AGOA sepetinde değil." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika'nın ABD ile bozulan ilişkileri düzeltmek istediğine değinen Magwenya, "ABD ile yeni bir ticaret çerçevesini tartışmaya hazırız. Bunu sonlandırmak ve en azından iki başkan tarafından tartışılmaya hazır hale getirmek için çok fazla çalışma yapıldı." ifadelerini kullandı.

ABD, Güney Afrika hükümetini beyaz azınlığa zulmetmekle itham ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Güney Afrika'daki beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saraydan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.

İlk Güney Afrikalı mülteci kafilesi 12 Mayıs'ta ABD'ye varmıştı.

Ramaphosa, ABD'ye iltica eden beyaz Güney Afrikalıları, ülkelerinin sorunlarını çözmekten kaçmak ve korkaklıkla itham etmişti.