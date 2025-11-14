Haberler

Güney Afrika, 153 Filistinlinin Ülkeye Girişine İzin Verdi

Güncelleme:
Güney Afrika Cumhuriyeti, sığınma talep eden ve İsrail çıkış damgası bulunmayan 153 Filistinliyi kabul etti. Filistinli sığınmacılar, pasaport muafiyeti nedeniyle ülkeye giriş izni aldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, sığınma talep eden ancak pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmadığı için Johannesburg'daki havalimanında uçakta bekletilen 153 Filistinliye ülkeye giriş izni verdiği bildirildi.

Güney Afrika Sınır Güvenliği Otoritesinden (BMA) yapılan açıklamada, Filistin'den Kenya aktarmalı bir uçuşla geldikleri Johannesburg'daki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda bekletilen 153 Filistinli sığınmacının ülkeye girişine izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, pasaportlarında İsrail tarafından çıkış damgası bulunmayan bu kişilerin, Filistinli pasaport sahiplerinin Güney Afrika'yı 90 güne kadar vizesiz ziyaret etmelerine olanak tanıyan mevcut vize muafiyetleri doğrultusunda kabul edildiği belirtildi.

Güney Afrikalı insani yardım kuruluşu "Gift of the Givers"ın organizasyonunda mülteci statüsü talebiyle ülkeye gelen 153 Filistinli, pasaportlarında çıkış damgası bulunmadığı için yaklaşık 13 saat boyunca uçakta bekletilmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
