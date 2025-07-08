Güney Afrika 1 Milyon Ağaç Dikme Kampanyası Başlattı

JOHANNESBURG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Güney Afrika, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak, istihdamı canlandırmak ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla iddialı bir ağaç dikme kampanyası başlattı. Program kapsamında bir günde 1 milyon ağaç dikilmesi hedefleniyor.

Programın pazartesi günü Güney Afrika'nın idari başkenti Pretorya'daki Ulusal Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılışında konuşan Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanı Yardımcısı Bernice Swarts, "1 milyon ağacın" dikileceği günle ilgili lojistik hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Toplumların sıcak hava dalgaları, şiddetli yağışlar, seller ve uzun süreli kuraklık gibi zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Swarts, bu sorunlarla mücadelede ağaç dikmek gibi ortak eylemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Swarts ayrıca şirketlere, öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına ve devlet kurumlarına Ağaç Dikme Ayı kutlamaları kapsamında 24 Eylül'de gerçekleştirilecek bir günde 1 milyon ağaç dikme kampanyasına ağaç bağışlama çağrısında bulundu.

Swarts, "Ağaç dikmek, bu çevresel tehdidi yavaşlatarak etkiyi azaltabilecek faktörlerden biridir. Bu doğrultuda bakanlık olarak Ulusal Ağaçlandırma Programı'nı koordine ediyor ve uyguluyoruz" dedi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın 2026 yılında sona eren 5 yıllık dönemde ülke genelinde 10 milyon ağaç dikilmesi talimatı verdiğini ve bu ağaçların yüzde 60'ının meyve ağaçları, yüzde 40'ının ise yerli türlerden oluşacağını belirten Swarts, bu girişimin hem iklim değişikliğiyle mücadeleye hem de yerel topluluklara meyve temin edilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

"Başlattığımız programla sürdürülebilir yerleşim alanları oluşturmayı, evlerin bahçelerine dikili ağaçlarla hane halklarının gıda güvenliğini sağlamayı ve iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmayı hedefliyoruz" diyen Swarts, ağaçların kamu kurumları, kiliseler, okullar, polis karakolları, sağlık merkezleri ve belirlenen düşük gelirli konutlar gibi alanlara dikileceğini sözlerine ekledi.