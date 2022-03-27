Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti - Haberler

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Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı - Sümer Avcı - Güncel
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Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın ettiİSTANBUL İstanbul'da güneşli havayı gören vatandaşlar, Taksim'e akın etti.

İSTANBUL (İHA) - Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

İSTANBUL İstanbul'da güneşli havayı gören vatandaşlar, Taksim'e akın etti. Pazar gününü fırsat bilen yüzlerce kişi, İstiklal Caddesi'ni doldurdu.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler pazar tatilini Taksim'de geçirdi. Vatandaşların akın ettiği İstiklal Caddesi'ni boydan boya gidip gelen Nostaljik Tramvay kalabalıktan dolayı hareket etmekte güçlük çekti. Aynı zamanda İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir polis otomobili de kalabalığın arasında güçlükle ilerleyebildi.

Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

Güneşli havayı fırsat bilenler İstiklal Caddesi'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı / Sümer Avcı - Güncel

İstiklal Caddesi, İstanbul, Güneşli, Taksim, Güncel, Haberler

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