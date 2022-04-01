Güneş'teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneş'teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Güneş'teki patlamaların yayılma anı NASA tarafından görüntülendi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesine (NASA) ait Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'te yaşanan orta düzeyli patlamanın görüntülerini yakaladı.

NASA'nın açıklamasında, Güneş'te orta düzeyde bir patlama yaşandığı ve ardından oluşan parlamanın, güneşin yüzeyinde yayıldığı bildirildi.

Güneş Dinamikleri Gözlemevi, patlamasının ardından Güneş yüzeyinde görülen parlamanın yayılma anını görüntüledi.

Kuvvetli güneş patlamalarının radyo iletişimini, elektrik şebekelerini ve navigasyon sinyallerini etkileyebileceği, uzay ve astronotlar için risk oluşturabileceği bilgisi paylaşıldı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Havacılık, Güneş, Uzay, NASA, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title