Güneş'te Peş Peşe Patlamalar: Bilim İnsanları Uyarıyor

Güneş, zaman zaman patlamalarla karşılaşabiliyor. Bu patlamalar ise çevreye güçlü bir radyasyon yayıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı'nın ( Nasa ) yaptığı bir açıklamaya göre geçtiğimiz günlerde Güneş yüzeyinde peş peşe iki patlama oldu. NASA ise patlama anının kısa bir kesitini paylaştı.

Bilim insanları, patlamaların daha da artacağını söyledi!

Geçtiğimiz günlerde ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş'te iki güçlü patlamanın olduğunu açıkladı. Oldukça şiddetli olan bu patlamaların etkisiyle Dünya'daki bazı radyo dalgaları da olumsuz olarak etkilendi.

The Sun emitted a strong solar flare on Aug. 7, 2023, peaking at 4: 46 pm EDT. NASA's Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.5. https://t.co/MEYYmrSDkI pic.twitter.com/0WCotB48eR — NASA Sun & Space (@NASASun) August 7, 2023

NASA, gerçekleşen bu patlamaların bir kesitini Twitter hesabından paylaştı. Paylaşılan an ise 7 Ağustos'ta gerçekleşen bir patlamaya ait. Gerçekleşen bu patlamalar ayrıca Güneş patlamaları sınıfındaki en şiddetli kategori olan "X" kategorisinde yerini aldı. Gücünün ise X1.5 gücünde olduğu ortaya çıktı.

Tarihi anlar: Uzaya ilk kez turist yolcu fırlatıldı!

Uzmanlar 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan dolayı uzaya savrulan radyoaktif parçacıkların Dünya'ya ulaştığına dair uyarılar yayınladı. Bu parçacıkların Dünya'ya ulaşmasıyla birlikte Güneş fırtınası gerçekleşmiş oluyor.

Bundan bir önceki patlama ise 5 Ağustos'ta oldu. 5 Ağustos'ta meydana gelen patlama diğerine göre daha güçlüydü. NASA, bu patlamayı ise X1.6 olarak kategoriye ekledi. Bir Güneş fizikçisi olan Keith Strong, meydana gelen patlamanın Pasifik Okyanusu'nda radyo kesintilerine neden olduğunu ekledi. Ayrıca 5 Mhz'in altındaki frekansların da etkilendiğini belirtti.

Bilim insanları ise Güneş'teki bu patlamaların birkaç yıl içinde daha da artacağını belirtiyor. Bunun nedeninin ise Güneş'in şu anda hareketli bir evrede olduğu belirtiliyor. Güneş, her on bir yılda bir sakin ve fırtınalı geçen bir döngüyü tamamlıyor. Sonrasında ise yenisini başlatıyor.

Peki, siz Güneş patlama olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!