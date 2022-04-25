Güneş sistemini tartışan öğrenciler Azerbaycan yolcusu

YOZGAT (AA) - Güneş sistemiyle ilgili yaptıkları tartışma sosyal medyada gündem olan Konyalı gençler, TEKNOFEST'in bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek etkinliklerine katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güneş sistemini tartışan gençlerle Konya'da bir araya geldi ve bilgilerini pekiştirmeleri için TEKNOFEST Azerbaycan ile Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde onları misafir edeceklerini açıkladı.

Bakan Varank, Konya'da Kapsül Teknoloji Platformu'nun açılışını, sosyal medya davetine yanıt veren gençlerle birlikte yaptı.

Yozgat'a bilim merkezi kuracaklarını açıkladıklarında kendileriyle dalga geçildiğini ifade eden Varank, "Anadolu'nun her yanını bilim merkezleriyle donatacağız ve bütün gençlerimizin bilime, teknolojiye adapte olmasının önünü açmak istiyoruz." dedi.

300 gençle açılış

Varank, Karaman programının ardından Twitter hesabından " Konya'nın kıymetli gençleri, şimdi Karaman'dan yola çıkıyorum. Çok özel bir mekanın açılışını sizlerle beraber yapmak istiyorum. Zindankale'de Kapsül Teknoloji Platformu'nda buluşalım." paylaşımı yaptı.

Mesajın ardından bir saat içerisinde 300'e yakın genç, merkezde toplandı.

"Gençler yol arkadaşımız"

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu Zindankale Yerleşkesi'nin açılışını gençlerle birlikte yapan Varank, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Varank, gençleri, geleceğin Türkiye'sinin inşasında en büyük yol arkadaşları olarak gördüklerini belirterek, Bakanlık olarak gençlere yönelik yoğun programlar ve aktiviteler yaptıklarını söyledi.

Açılışı yapılan merkezin gençlerle dolup taşması gerektiğinin altını çizen Varank, "Burası 24 saat açık vaziyete getirilecek. Gençler burada projelerini yapabilecek, laboratuvarlardan faydalanacaklar. Ders çalışacaklar, hiçbir şey yapmazlarsa koltuklarda oturacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisinin, kendisini okula davet etmesi üzerine, "İnşallah bir gün de oraya geliriz. ASELSAN, burada vizyoner bir işe öncülük etti. Ankara ve Konya'da olmak üzere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini hayata geçirerek önemli adım attı. Bir önemli işi de Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde çok ciddi bir yatırıma imza atarak yaptı. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu savunma sanayi ürünlerinin en önemlileri ASELSAN Konya'da üretiliyor. Önümüzdeki dönemde farklı planlamaları var. Daha katma değerli ve teknolojik ürünleri burada geliştirilmesiyle ilgili planlar var." diye konuştu.

Böylece meslek lisesinde ve üniversitede okuyan gençlerin daha rahat iş bulabileceklerini kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu adımın devamı olarak bizim de TÜBİTAK ile Konya'mıza kazandırmak istediğimiz altyapılar var. TÜBİTAK'ın 1-2 teknoloji merkezini buraya kazandıracağız. Bunun yanında şu anda üretimi yapılmayan sanayi alanlarında da 2 altyapıyı Konya'mıza kazandırmak üzere planlarımız var. Burada TÜBİTAK'ın mevcudiyeti de hem bu şehrin ekonomisine katkı sağlayacak hem de yüksek teknolojili işlere sanayimizle birlikte imza atmış olacağız."

Varank daha sonra gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili yaptıkları tartışma, 2020 yılında sosyal medyada viral olan Hasan Hüseyin Karaoğlu, Furkan Şaban Sarı, Nurullah Yıldız ve Murat Seyit Kağnıcıoğlu ile görüştü.

"Seminer verebilecek hale geldik"

Kağnıcıoğlu, 2 yıl önce çekilen videoda tartışmanın astronomiden çok uzak bir konuda başladığını, daha sonra gök cisimlerine ve hareketlerine geldiğini söyledi.

Varank, gençlere "Konya Bilim Merkezi'nin size doğrusunu öğretmesi güzeldi değil mi?" diye sordu. Sarı'nın buna karşılık, "Şu an bu konuda seminer verebilecek hale geldik." demesi gülüşmelere neden oldu.

Varank'ın; "Sizleri Azerbaycan'daki TEKNOFEST'e götürelim ama önce mevsimler nasıl oluşuyor bir anlatın?" demesi üzerine gençler yeniden güneş sistemini anlattı. Varank, "Biraz daha öğrenmeniz lazım." deyince Şaban Sarı, "Azerbaycan'da tam olarak oturur artık." diye karşılık verdi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Varank, "Bu gençlerimiz o videodan sonra bu işin aslını ve doğrusunu öğrenmek için Konya Bilim Merkezi'ne gitti. Mevsimler nasıl oluşuyor, onu orada öğrenmişler. Arada küçük kaçırmalar oldu. Konunun daha iyi anlaşılması için TEKNOFEST'e götüreceğiz. Orada tekrar gökyüzüyle muhatap edeceğiz. Gökyüzü Gözlem Şenliklerimiz var. Bu gençlerimizi aynı zamanda burada da misafir edeceğiz. Beraber ayı, yıldızları ve gezegenleri izleyeceğiz. Astronomi konuşacağız ve bilgilerimizi pekiştireceğiz." diye konuştu.

"Akılları almıyor"

Yozgat'ta bilim merkezi kuracaklarını açıkladığını hatırlatan Varank, "Bizimle dalga geçiyorlar. Yozgat'taki gençlerimizin bilimle ilgilenebileceklerini akılları almıyor maalesef. Oysa Anadolu'nun her yanını bilim merkezleriyle donatacağız. Bütün geçlerimizin bilime, teknolojiye adapte olmasının, bu alanlarda faaliyet göstermesinin önünü açmak istiyoruz." dedi.

Varank, ziyarette kendisine eşlik eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın cep telefonundan Kadınhanı ilçesindeki meslek yüksekokulu öğrencileriyle görüntülü sohbet etti.

Varank, Konya'nın kültürüne hakim olduğunu şehri sevdiğini ve kendisini Konyalıların hemşehrisi olarak gördüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da Bakan Varank'a, "Konya Fahri Hemşehrilik Beratı" takdim etti.