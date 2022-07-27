Güneş enerjili otonom araç yaptılar

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, araçlarına 42 hücreden oluşan güneş paneli ekledi. Güneşten alınan enerji, elektrik ve elektronik sistemlerine güç veriyor. Böylece araç, bataryalardan aldığı güçle ilerliyor. Takım kaptanı Ufuk Çay, "İlerleyen süreçte aracın tüm sistemlerini güneşten aldığımız enerjiyle çalıştıracağız" dedi.

Bilişim Vadisi, HAVELSAN ve TÜBİTAK'ın düzenlediği 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na tasarladıkları otonom araçlarla katılan gençler, pist heyecanı yaşıyor. Özgün tasarım, algoritma ve raporlama konularında gençlere yetkinlik kazandırmak için yapılan yarışma, şehir içi trafiğinin tam ölçekli yansıtıldığı parkurda düzenleniyor. 30 takımın katıldığı yarışta, araçlar parkuru sürücü olmadan tamamlamaya çalışıyor.

İleride aracın tüm sistemlerini güneş enerjisi ile çalıştıracaklarını ifade eden Çay, "Sürdürülebilir malzeme olması nedeniyle güneş enerjisi kullanmayı tercih ettik. Güneş olduğu sürece, bataryamız şarj oluyor. Ana batarya da şarj olabilir. Şu anda güvenlik nedeniyle daha alt sistemleri besleyecek şekilde güneş enerjisinden faydalanarak, aracımızı çalıştırıyoruz. İlerleyen süreçte aracın tüm sistemlerini güneşten aldığımız enerjiyle çalıştıracağız. Bu yıl iddialıyız ve tasarımı 1,5 sene önce bitirdik. Bizim arabamız sadece bu parkur için değil; yollarda da gidilebilmesi için yapıldı. Kampüs içerisinde isteğimiz bir noktadan diğerine gönderebiliyoruz" diye konuştu.