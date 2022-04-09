GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İSTANBUL'da gündüz apartman sakini gibi girdikleri binalarda boş olduklarını tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yaptığı belirlenen 8'i kadın 11 kişi, polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da gündüz apartman sakini gibi girdikleri binalarda boş olduklarını tespit ettikleri dairelerden hırsızlık yaptığı belirlenen 8'i kadın 11 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bağcılar, Beyoğlu, Güngören ve Fatih'te meydana hırsızlıklar üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızların bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları tespit edildi. Hırsızların gündüz apartman sakini gibi girdikleri binalarda boş olan daireleri tespit ettikleri daha sonra göbek kilitlerini kırarak hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda 8'i kadın 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden bir çok kez çeşitli suçlardan gözaltına alındıkları belirlendi.

Haklarında 7 ayrı evden hırsızlık suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheliye ev hapsi cezası verildi. 5 şüpheliye adli kontrol uygulanırken bir şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

GÜNDÜZ HIRSIZLARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title