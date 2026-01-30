Haberler

İstanbul'da "Gündoğmuşlar" suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 10 zanlı yakalandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gündoğmuşlar isimli suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Gündoğmuşlar" isimli suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, başta "kasten öldürme", "kasten yaralama", "tehdit", "yağma", "yağma amaçlı iş yeri kurşunlama" eylemlerini gerçekleştiren, yönetici kadrosu yurt dışında bulunan yeni nesil suç örgütlerinden "Gündoğmuşlar" suç örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca, 12 fişek, çelik yelek, 12 uyuşturucu hap, 10 gram uyuşturucu ile hassas terazinin ele geçirildiği kaydedilerek, tüm suç örgütlerine yönelik soruşturmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.???????

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
