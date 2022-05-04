Gündoğmuş ve Kaş'ta gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti - Haberler

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Gündoğmuş ve Kaş'ta gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Gündoğmuş ve Kaş'ta gazi ve şehit ailelerine bayram ziyareti

Antalya'nın Kaş ve Gündoğmuş ilçelerinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ve Gündoğmuş ilçelerinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, gazi ve şehit ailelerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Gündoğmuş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisa Mahallesi'nde şehit Recep Bütüner'in annesi Gülsüm Bütüner, Serinyaka Mahallesi'nde gazi Abdullah Önal, Çiçekoluk Mahallesi'nde de gazi Ali Eroğlu ve Şaban Şahin ile bir araya geldi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de önce şehit Kamil Temel, Abdurrahman Esen, Ali Boşgelmez ve Yusuf Polat'ın ailelerini ziyaret etti. Ailelerin bayramını kutlayan ekipler, ardından şehitlikte dua etti.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Gündoğmuş, Jandarma, Şehit, Gazi, Güncel, Haberler

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