Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi - Haberler

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Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
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Gündoğmuş'ta jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Gündoğmuş ilçesinde jandarma ekiplerince, Trafik Haftası dolayısıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik konusunda eğitim verildi.

GÜNDOĞMUŞ, ANTALYA (AA) - Gündoğmuş ilçesinde jandarma ekiplerince, Trafik Haftası dolayısıyla ilk ve ortaokul öğrencilerine trafik konusunda eğitim verildi.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Jandarma Trafik Timi ekipleri, Köprülü Ayşe Güven İlk ve Ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Ekipler, 7-13 Mayıs Trafik Haftası kapsamında okulun toplantı salonunda öğrencilere trafik konusunda bildi aktardı.

Öğrencilere trafik kurallarının önemi anlatıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Trafik Haftası, Gündoğmuş, Hisarcık, Jandarma, Güncel, Haberler

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