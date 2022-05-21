Gündoğmuş Söbüçimen Yayla Yolu'nda karla mücadele - Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni yol ve asfalt çalışmalarının yanı sıra kış aylarında da yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yayla yollarında karla mücadele çalışması yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yayla Yolu'nda karla mücadele çalışması yapıyor. Ekipler kışın yoğun kar yağışı nedeni ile kapanan yayla yolunu, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların zamanında yaylalarına çıkabilmeleri için açmak için çalışıyor.

KISA SÜREDE AÇILACAK

Alanya, Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine bağlı vatandaşların yaylalarına ulaşmaları konusunda Söbüçimen Yayla Yolu'nun önem arz etmesi nedeniyle, ekipler ara vermeden çalışarak yolu kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir de, yayla yoluna giderek karla mücadele çalışmasını yerinde inceledi.(DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel