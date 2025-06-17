Gündoğmuş Çetesi'ne Yönelik Operasyonda 59 Gözaltı Kararı

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İstanbul'da silahlı eylemlere karışan 'Gündoğmuş Çetesi' adlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 22 şüpheli gözaltına alındı, firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İSTANBUL'da çeşitli silahlı eylemlere karışan ve kamuoyunda 'Gündoğmuş Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, 22 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini yurt dışındaki Uğurcan Gündoğmuş isimli kişinin yaptığı ve kamuoyunda 'Gündoğmuş Çetesi' olarak bilinen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Çalıntı araç veya motosiklet ile kask takarak geldikleri yerlerde 11 silahlı eyleme karıştığı tespit edilen 59 şüpheli hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'İş yeri kurşunlama', 'El bombalı saldırı' ve 'Ateşli Silahlar Hakkında Kanun'da Vahim Silahlar olarak belirtilen silahları bulundurma, taşıma ve kullanma' suçlarından gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyeti'nin 17 Haziran günü düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alınırken, 22 şüphelinin başka suçlardan dolayı cezaevinde olduğu, 4 şüphelinin ise yurtdışında olduğu tespit edildi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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