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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'na iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'na iştirak edecek.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/12.00/14.00/17.00)
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel