Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNDEME

Güncel Haberler

GÜNDEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'na iştirak edecek.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00/14.00/17.00)

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title