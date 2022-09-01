GÜNDEME Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'na iştirak edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "20.000 Öğretmen Atama Töreni"ne katılacak, Yargıtay'da düzenlenecek 2022-2023 Adli Yıl Açılışı'na iştirak edecek. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde MYK toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/12.00/14.00/17.00) Güncel Kaynak: AA / Mehmet Tosun Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Güncel Haberler

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