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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne;

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne; İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Bilişim Vadisi Kocaeli Güncel Haberler

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