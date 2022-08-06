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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne;
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne; İzmit Milli İrade Meydanı'nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Kocaeli/15.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
AA / Mehmet Yılmaz Güldaş - Güncel