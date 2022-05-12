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AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYKY) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00)

AA / Zafer Çakmak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Beştepe, Kongre, Güncel, Haberler

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