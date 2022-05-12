Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Spor Aşkı Engel Tanımaz" Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni'ne katılacak. Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MYKY) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/17.00)