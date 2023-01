Gündemden düşmeyen mini etekli öğretmen hakkında çıkan haberlere isyan etti: Amacınız bu durumdan zarar görmem mi?

Mini etekli ders anlattığı görüntülerle uzun süredir sosyal medyada gündemden düşmeyen kadın öğretmen, kıyafeti nedeniyle hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi.

BAZI ÇEVRELER TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLDİ

Kadın öğretmenin ders anlatırken çekilen videosu, bazı medya organları tarafından kıyafetine dikkat çekilerek magazinsel şekilde haberleştirilmiş, kadın öğretmen etek giymesi nedeniyle bazı çevreler tarafından da hedef gösterilmişti.

"NEDEN HEDEF GÖSTEREREK HABER YAPTIĞINIZI ANLAMIYORUM"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan kadın öğretmen bir haber sitesini hedef alarak, "Çok merak ettiğim bazı sorular var. Kendi halinde yaşayan eğitimi çok seven küçük tatlı hedefleri olan bir insanım… Dostlarım, sevdiklerim var… Neden her paylaştığımı her gün isim soy isim belirterek ve hedef göstererek haber yaptığınızı anlamıyorum" dedi.

"BU DURUMDAN ZARAR GÖRMEM HALİNDE MUTLU MU OLACAKSINIZ?"

Kadın öğretmen "Gerçekten merak ediyorum amaç benim bu durumdan zarar görmem mi?" Yahut daha fazla tıklanma almak mı? Ya da benim düşünemediğim başka stratejiler mi var?" diye sorarak sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülkemizde her gün haber niteliği taşıyan onca çok değerli bilgiler varken F.A. isimli hoca bir video daha paylaştı! Gerçekten anlam veremiyorum… Gerçekten bu durumdan zarar görmem halinde mutlu mu olacaksınız? Zafer mi kazanmış olacaksınız? Bilmiyorum… Şaşkınım… Sevenlerimden destek bekliyorum sadece bu kadar…"