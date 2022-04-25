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Gündem Seçime Hazırlık

DailyMotion.com - Güncel
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Muhalefet cephesinde Türkiye'de parlamenter sisteme dönüş hedefiyle işbirliği yapan altı siyasi parti lideri, baskın seçim ihtimalini değerlendirecek ve seçimlerde sandık güvenliğini sağlayacak çalışmaların çerçevesini ele almak için bir araya geldi.

Muhalefet cephesinde Türkiye'de parlamenter sisteme dönüş hedefiyle işbirliği yapan altı siyasi parti lideri, baskın seçim ihtimalini değerlendirecek ve seçimlerde sandık güvenliğini sağlayacak çalışmaların çerçevesini ele almak için bir araya geldi

DailyMotion.com / Güncel

Hizb-i İslami Partisi, Muhalefet, Türkiye, Sandık, Güncel, Haberler

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