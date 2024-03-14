Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı mitinginde halka seslenecek ve İstanbul'da iftar programına katılacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dörtyol Kavşağı'ndaki Ağrı mitinginde halka seslenecek ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Dörtyol Kavşağı'ndaki Ağrı mitinginde halka seslenecek, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek iftar programına katılacak.
(Ağrı/14.00/İstanbul/19.16)