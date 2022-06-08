GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Maduro onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30)
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel