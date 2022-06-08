GÜNDEM ÖZETİNE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Maduro onuruna resmi akşam yemeği verecek. (Ankara/16.30/16.45/17.45/18.45/19.30) AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Venezuela Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.