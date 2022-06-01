GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Ömer Olcay - Güncel
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından konuk Başbakan onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/12.00/16.15/16.30/17.30/18.30/19.15)
AA / Ömer Olcay - Güncel