GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüşecek.
(İstanbul/14.30/16.30)
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel