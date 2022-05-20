GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katılacak, Dolmabahçe Ofisi'nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüşecek.

(İstanbul/14.30/16.30)

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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