GÜNDEM ÖZETİNE - Haberler

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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenecek İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle düzenlenecek İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00/17.30)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel, Haberler

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