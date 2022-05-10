GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliğe katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 154. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliğe katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.
(Ankara/12.00/16.30/16.45/17.45/18.30/19.00)
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel