GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'ne katılacak, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(İstanbul/12.00/Ankara/15.30)
AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel