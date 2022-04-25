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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Hamdi Çelikbaş - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00/15.30/16.30)

AA / Hamdi Çelikbaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı, Anayasa, Güncel, Haberler

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