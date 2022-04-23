GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul edecek.
(İstanbul/14.00/16.00)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel