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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Millet Bahçesi'nde, 23 Nisan TRT Çocuk Şenliği'ne katılacak, Vahdettin Köşkü'nde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(İstanbul/14.00/16.00)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, cumhurbaşkanı, Başakşehir, Güncel, Haberler

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