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GÜNDEM ÖZETİNE

AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı resmi törenle karşılayacak, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.45)

AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Güncel, Haberler

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