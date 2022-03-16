GÜNDEM ÖZETİNE
AA - Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yı resmi törenle karşılayacak, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
(Ankara/14.00/16.00/16.15/17.45)
AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel