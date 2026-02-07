Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşılayacak ve ardından baş başa görüşme yapacak. Daha sonra, heyetler arası görüşmeye katılacak ve Kral tarafından kendisine takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşılayacak, 2. Abdullah ile baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmeye katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı tarafından takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/15.05/16.00/16.35/16.45)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Birlikte kafede oturduğu arkadaşını silahla vurduktan sonra kayıplara karıştı

Yediler, içtiler, karnı doyan silahına davrandı! Kafede kurşun yağmuru
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
İnfial yaratan görüntü! Müşterinin yemeğine ayakkabısını sürdü

İnfial yaratan görüntü! Gizlice kameraya alıp yetkililere seslendiler
Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun

Petek Dinçöz'den radikal değişim! Bu halini unutun
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Kim Kardashian Lewis Hamilton aşkı fotoğraflarla kanıtlandı

İkisini de dünya tanıyor! Gizli aşk deşifre oldu