Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Ağırlayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı resmi törenle karşılayacak ve ardından baş başa görüşme yapacak. Daha sonra, heyetler arası görüşmeye katılacak ve Kral tarafından kendisine takdim edilecek Hüseyin Bin Ali Nişanı Tevcih Töreni'ne ve resmi yemeğe iştirak edecek.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel