Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Ödül Törenine Katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Özel Ödüller ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katılmak üzere Ankara'da bulunacak. Tören, bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
(Ankara/14.00)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel