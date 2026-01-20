Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Ödül Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00)