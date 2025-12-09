GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde "İnsanlık İçin Güçlü Türkiye" programına katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/14.00/15.30)
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel