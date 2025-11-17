Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda gündemdeki önemli konuların ele alınması ve hükümetin uygulamaları doğrultusunda alınacak kararlar görüşülecek. Kamuoyunu ilgilendiren gelişmeler için kritik bir buluşma niteliğindeki bu toplantı, Türkiye için önemli kararların alınabileceği bir zemin sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel