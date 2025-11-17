Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'na Başkanlık Edecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.00'te Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda gündemdeki önemli konuların ele alınması ve hükümetin uygulamaları doğrultusunda alınacak kararlar görüşülecek. Kamuoyunu ilgilendiren gelişmeler için kritik bir buluşma niteliğindeki bu toplantı, Türkiye için önemli kararların alınabileceği bir zemin sağlayacak.

(Ankara/15.00)

