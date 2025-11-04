Erdoğan Büyükelçileri Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, ardından Lübnan Büyükelçisi Mounir N. Anouti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiru-Deen, Filistin Büyükelçisi Nasri Khalil Salim Abujaish, Gine Büyükelçisi Abdoulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura'yı kabul edecek.
(Ankara/14.00/14.15/14.45/15.15/15.45/16.15)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel