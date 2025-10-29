Erdoğan 29 Ekim'i Anıtkabir'de Kutlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00/13.00/19.00)