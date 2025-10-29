Haberler

Erdoğan 29 Ekim'i Anıtkabir'de Kutlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek 29 Ekim Özel Programı'na katılacak.

(Ankara/11.00/13.00/19.00)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu

"Melissa" hızla ilerliyor! O ülkede önüne geleni yıkıp geçti
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
İlk kez test sürüşüne çıktı: İşte TSK'nın çelik yumruğu Altay Tankı

TSK'nın çelik yumruğu ilk kez test sürüşünde
UPS, 48 bin çalışanını işten çıkardı

Dünya devi, on binlerce çalışanını işten çıkardı
Bomba iddia: Bahis oynayan iki hakemin ismi belli oldu

Bomba iddia: Bahis oynayan iki Süper Lig hakemin ismi ortaya çıktı
Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü

Çocuk parkında dehşete düşüren görüntü
İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail'in Gazze'deki vahşetine Türkiye'den peş peşe tepkiler
Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum

Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.