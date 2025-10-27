Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i resmi törenle karşılayacak, baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği sonrası anlaşmaların imza törenine katılacak ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/16.30)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel