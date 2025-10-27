Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'i Kabul Etti

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer'i resmi bir törenle karşılayacak. Görüşmelerin ardından anlaşmalar imzalanacak ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

(Ankara/16.30)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
